'Allrounden staat weer beetje op de kaart'; twee keer EK-goud Nederland

De een had een grote voorsprong te verdedigen op de slotafstand, de ander moest de koppositie heroveren. Aan het eind van de rit stonden ze zondagmiddag allebei op het hoogste treetje van het EK allround-podium in Hamar: Antoinette Rijpma-de Jong en Patrick Roest. "Allrounden staat weer een beetje op de kaart", zei Roest na het behalen van zijn titel. Hij begon zaterdag voortvarend met winst op de 500 meter, maar werd enkele uren later op een sensationele 5.000 meter verslagen door de Noorse thuisrijder Sander Eitrem. Het baarde hem nog geen zorgen: "Het kan alle kanten op, maar over het algemeen rij ik een betere tien kilometer." 'Niet goed, niet slim' Van dat zelfvertrouwen was een dag later, na een nieuwe nederlaag op de 1.500 meter, weinig meer over. "Ik heb niet goed gereden, niet slim gereden en ik had de benen ook niet. Ik moet een hele sterke tien kilometer rijden om de EK nog te kunnen winnen." Ruim een uur later begon de allesbeslissende tien kilometer. Met behulp van ploeggenoten en stafleden zette hij de knop om. "Zij zeiden: nu de 1.500 vergeten, daar hebben we het later wel over. Eerst een hele goede tien kilometer rijden." Bekijk hier de beslissende race tussen Roest en Eitrem op de 10.000 meter:

En dat deed Roest. Een spectaculair man-tegen-mangevecht was het gevolg. "Het kwam zeker niet vanzelf, maar met zeven rondjes te gaan wilde ik gewoon versnellen en kijken of Eitrem zou breken. Dat deed hij niet en toen was het alles of niks." "Het deed een heleboel pijn en ook omdat ik hem zo vroeg aanging, wist ik eigenlijk niet zeker of ik het ging halen. Maar op die manier moest ik hem wel aanvallen, want ik moest Eitrem ook laten denken: misschien houdt hij het niet vol." Bijzondere strijd Zijn tactiek werkte en de Europese allroundtitel was voor het tweede jaar op rij voor Roest. "Ik wist dat het een bijzondere strijd zou worden, die we hele lange tijd niet hebben gezien op een allroundtoernooi." "Ik kan alleen maar tevreden zijn dat we het allrounden weer een beetje op de kaart hebben gezet en dat Nederland-Noorwegen weer terug is", besloot Roest.

