Braziliaanse president Lula spreekt van bestorming door fascisten en fanatici

Aanhangers van oud-president Bolsonaro van Brazilië hebben overheidsgebouwen in Brasilia bestormd. Ze waren het parlementsgebouw, het hooggerechtshof en het presidentieel paleis binnengedrongen en hebben daar grote vernielingen aangericht. Op beelden is te zien dat ruiten zijn ingegooid, het interieur gesloopt en kostbaarheden gestolen. Na een paar uur zijn de gebouwen door de ordediensten heroverd, melden meerdere Braziliaanse media. Tientallen mensen zijn gearresteerd, het precieze aantal is nog niet duidelijk. President Lula is momenteel in São Paulo. Hij zegt in een reactie dat iedereen die heeft meegedaan aan de bestorming of die gefinancierd heeft bestraft zal worden. Hij noemt de bestorming een barbaarse daad en noemt de bestormers fascisten en fanatici. Lula heeft een decreet getekend waarmee de federale overheid tot het einde van de maand de veiligheidstaken van de districtsoverheid in Brasilia overneemt. Hij is onderweg naar de hoofdstad Brasilia waar hij de vernielde gebouwen wil bezoeken. De president heeft de veiligheidsdiensten veroordeeld. Lula zei dat er sprake was van "incompetentie, kwade trouw of kwaadaardigheid". Er is een arrestatiebevel uitgevaardigd tegen Brasilia's hoogste veiligheidsfunctionaris Anderson Torres, tevens de voormalige minister van Justitie van Bolsonaro. Eerder op de avond was hij al ontslagen. Beelden van de bestorming in Brasilia:

Aanhangers van oud-president Bolsonaro van Brazilië hebben overheidsgebouwen in hoofdstad Brasilia bestormd. Ze zijn het parlementsgebouw, het hooggerechtshof en het presidentieel paleis binnengedrongen en hebben daar vernielingen aangericht. - NOS

Duizenden Bolsonaro-aanhangers waren naar het centrum van Brasilia gekomen omdat ze de beëdiging van de linkse president Lula van een week geleden niet accepteren. Ze hadden zich verzameld bij het parlement, dat tussen het hooggerechtshof en het kantoor van de president ligt. Het gebied was afgezet door de autoriteiten, maar de betogers braken door de dranghekken heen. Op beelden is te zien dat ordehandhavers weinig doen om in te grijpen. In sommige gevallen staan ze rustig met demonstranten te praten. De gouverneur van het federale district Brasilia krijgt daarvoor kritiek. Sommige ordehandhavers probeerden de betogers wel tegen te houden. Te zien is dat een politieman te paard wordt aangevallen. Op andere plaatsen is traangas ingezet, maar daarmee kon de opmars van de menigte niet worden gestopt.

Correspondent Nina Jurna vanuit Brazilië: "Dit zijn de radicale aanhangers van ex-president Bolsonaro die hier in de Braziliaanse media terroristen worden genoemd. Het zijn mensen die zich bij het militaire hoofdkwartier ophielden en daar een kamp hadden opgezet en het leger opriepen om een militaire interventie te plegen om te voorkomen dat Lula geïnaugureerd zou worden. Nu hebben ze het heft in eigen hand genomen. De hele verkiezingscampagne is dit het angstbeeld geweest. Bolsonaro heeft steeds gezegd dat hij geen verlies zou accepteren, zijn aanhangers hebben dat ook gezegd. Het leek rustig te blijven, maar het is nu toch gebeurd. Het is de vraag hoe voorbereid het leger was. Je zou denken dat inlichtingendiensten hiervan op de hoogte moesten zijn. Er wordt in de media gezegd dat er signalen waren. Ik verwacht dat het nog een enorme nasleep krijgt over hoe dit heeft kunnen plaatsvinden. Het is de vraag of dit snel onder controle komt, en wat voor reactie Bolsonaro gaat geven."