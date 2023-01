Ook reserves Manchester City leggen Chelsea over de knie, dit keer in FA Cup

Drie dagen na de 1-0 uitoverwinning op Chelsea in de Premier League is het Manchester City ook gelukt om de Londenaren in de FA Cup te verslaan. In de derde ronde van het oudste bekertoernooi ter wereld werd het in Manchester 4-0. In november vorig jaar werd Chelsea ook al uit de League Cup gestoten door City. De wedstrijd begon met een minuut stilte voor de vrijdag overleden Gianluca Vialli, die met Chelsea als speler en als trainer de FA Cup wist te winnen.

Een minuut stilte voor Gianluca Vialli - AFP

City, dat ten opzichte van donderdag op zeven plekken gewijzigd was en speelde zonder Nathan Aké, Erling Haaland, Kevin De Bruyne en Raheem Sterling, bleek van die veranderingen weinig problemen te ondervinden. Chelsea, dat met veel blessuregevallen kampt en op zes plaatsen gewijzigd was, wachtte rustig af. Rake vrije trap Een paar minuten na de eerste kans voor City, Cole Palmer schoot in het zijnet, mocht er alsnog gejuicht worden door het thuispubliek. Riyad Mahrez, donderdag verantwoordelijk voor de enige treffer, ging achter de bal staan bij een vrije trap. Met een ferme uithaal joeg hij de bal vervolgens in de kruising.

Riyad Mahrez tekende met een fraaie vrije trap voor de 1-0 - AFP

Een handsbal van Kai Havertz in het strafschopgebied leverde de volgende treffer op. Julián Álvarez zag zijn penalty aangeraakt worden door Kepa, maar de bal was hard genoeg om City op 2-0 te zetten. Nog voor rust tilde Phil Foden de score naar 3-0 door na een schitterende City-aanval binnen te tikken. Daarmee was de wedstrijd eigenlijk al gespeeld.

Loting vierde ronde Hoewel nog niet alle wedstrijden gespeeld zijn in de derde ronde van de FA Cup en meerdere ploegen op herhaling moeten omdat ze gelijk hebben gespeeld, is er wel al geloot voor de vierde ronde. Een echte kraker staat er vooralsnog niet op het programma, maar de kans is groot dat die er wel gaat komen. City mag het namelijk in de volgende ronde opnemen tegen Arsenal of Oxford City.

Na de rust geloofden beide ploegen het wel. Chelsea kwam net als in de eerste helft niet tot kansen en City spaarde de krachten. Dat is ook wel nodig, want woensdag wacht Southampton in de kwartfinales van de League Cup en volgende week zaterdag staat de derby tegen United op het programma. Een benutte strafschop van Mahrez zorgde voor de 4-0 eindstand. Stevenage verrast Villa Aston Villa leek lang op weg naar de vierde ronde, maar in een paar minuten tijd verspeelde de nummer elf van de Premier League een 1-0 voorsprong tegen Stevenage.

Feest bij Stevenage na de zege op Aston Villa - AFP