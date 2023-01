Jongste FC Groningen ooit verliest van Excelsior bij debuut coach Van der Ree

Van Bergen had zijn debuut al binnen enkele minuten kunnen opluisteren met een doelpunt. Na een goede aanval en een voorzet van Liam van Gelderen schoot hij echter op keeper Stijn van Gassel. Ook de rebound was voor de doelman van Excelsior.

De basisopstelling van Groningen was gemiddeld 21 jaar en 153 dagen oud, en daarmee de jongste in clubgeschiedenis van Groningen in eredivisie. De laatste jongere basiself in de eredivisie was die van Ajax (met onder anderen Matthijs de Ligt, Frenkie de Jong en Justin Kluivert) bij Willem II op 14 mei 2017: 20 jaar en 139 dagen.

Even later liet Van Bergen nog een mogelijkheid liggen en de bedrijvige middenvelder Luciano Valente zag een knappe rush richting het Kralingse doel ongelukkig gestuit worden door teamgenoot Pepi. Het jonge Groningen was de betere ploeg in de eerste helft.

El Yaakoubi breekt de ban

Na rust was Groningen sporadisch gevaarlijk via Van Bergen, Tomas Suslov en Pepi, maar Excelsior werd de bovenliggende partij en kreeg de meeste kansen. Keeper Michael Verrips redde op een kopbal van Marouan Azarkan, diezelfde Azarkan schoot na een fraaie aanname voorlangs, Verrips en de paal voorkwamen een goal van Goudmijn en Couhaib Driouech krulde de bal net over het doel.

El Yaakoubi brak in de 70ste minuut de ban. Uit een hoekschop van Julian Baas kopte de aanvoerder van Excelsior bij de eerste paal binnen. Het onervaren Groningen slaagde er niet in zich van deze klap te herstellen. Het was voor de debutanten een wedstrijd om nooit te vergeten, maar voor Groningen een om snel te vergeten.