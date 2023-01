Schreuder niet in paniek na nieuwe domper Ajax: 'Voor rust fris en aanvallend'

Ajax heeft zondag bij NEC voor de vierde keer op rij puntenverlies geleden in de eredivisie: 1-1. Maar voor de onder vuur liggende trainer Alfred Schreuder voelde deze domper wel anders. "We hielden onze kop erbij", vond hij.

"Het resultaat is niet goed genoeg, dat is duidelijk. Maar aan de andere kant, de manier waarop we hebben gespeeld vond ik wel heel positief", aldus Schreuder.

"We kunnen kunnen kritisch zijn op de gemiste kansen, maar dat doen de spelers natuurlijk niet expres. We maken voor de goal een aantal verkeerde keuzes, dat heb ik wel gezien."

