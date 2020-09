Recordbedrag gedoneerd aan Democraten na dood rechter Ginsburg

De Amerikaanse Democratische Partij heeft een recordbedrag aan donaties binnengekregen na de dood van Hooggerechtshof-rechter Ruth Bader Ginsburg. Alleen gisteren al, de dag na haar dood, werd zo'n 71 miljoen dollar overgemaakt, oftewel 60 miljoen euro.

Volgens ActBlue, het inzamelplatform voor de Democraten dat de cijfers bekendmaakte, is er een duidelijk verband tussen de dood van de progressieve rechter en de golf aan donaties. "Het is inspirerend om te zien dat mensen actie ondernemen om haar erfenis te eren", zegt directeur Erin Hill.

Senaat

Democratische kiezers vrezen de gevolgen van de dood van Ginsburg omdat president Trump haar waarschijnlijk wil vervangen door een conservatievere rechter. In dat geval zal het Hooggerechtshof verder naar rechts opschuiven.

Er is de Democraten daarom veel aan gelegen om bij de verkiezingen in november de meerderheid in de Senaat te heroveren op de Republikeinen. De Senaat kan een voordracht door de president blokkeren.

15 miljoen

Volgens ActBlue werd gisteren alleen al aan een fonds ter ondersteuning van Democratische Senaatskandidaten zo'n 15 miljoen dollar overgemaakt. Voor de dood van Ginsburg stond de teller bij dat fonds op 3,5 miljoen.

Het is overigens nog onduidelijk of de oude of de nieuwe Senaat zich zal buigen over de voordracht van de president. Trump heeft gezegd dat hij haast wil maken, maar de Democraten willen de benoeming over de verkiezingen heen tillen.