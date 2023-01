Bouwer stikstoffabriek zegt contract met onderaannemer op

Air Products, de bouwer van een stikstoffabriek in het Groningse Zuidbroek, heeft het contract met onderaannemer Ballast Nedam Industriebouw gisteren opgezegd. Dat bevestigt opdrachtgever Gasunie.

De fabriek van 500 miljoen euro voegt stikstof toe aan hoogcalorisch gas uit het buitenland om deze geschikt te maken voor gebruik in Nederlandse cv-ketels en gasfornuizen. Zo moet het wegvallen van Gronings gas worden opgevangen.

Gasunie kan niet zeggen hoeveel extra vertraging de oplevering oploopt door het (tijdelijke) gebrek aan een onderaannemer.

Ruzie

De fabriek in het Groningse dorp had in april vorig jaar al klaar moeten zijn, maar de bouw ervan heeft onder meer door de gevolgen van corona en de oorlog in Oekraïne vertraging opgelopen. De hoofd- en onderaannemer liggen al maanden in de clinch en beschuldigen elkaar van grote tegenvallers. Waarover de twee partijen precies ruzie hebben, is niet duidelijk. Sinds vorige week zijn werknemers van de onderaannemer niet meer welkom op de bouwplaats, schrijft RTV Noord.

Ballast Nedam Industriebouw was van plan om morgen "met honderd man voor de poort te staan" in Zuidbroek. Of die protestactie nog doorgaat gezien de opzegging van het contract, is onduidelijk. Eind december diende er een kort geding tussen de twee partijen over de samenwerking. De rechter bepaalde eind vorige week dat de ze eerst de fabriek moesten afmaken en daarna verder konden ruziën over de afwikkeling.

97 procent klaar

Gasunie laat aan de regionale omroep weten dat het de gang van zaken betreurt en roept als opdrachtgever de partijen op om voor een nette afronding te zorgen. "Gasunie blijft zich maximaal inzetten voor een spoedige oplevering van een goedwerkende stikstofinstallatie. Ze blijft erop toezien dat Air Products op korte termijn met een geschikt nieuw plan komt om de laatste werkzaamheden op locatie goed af te ronden", stelt het bedrijf. Volgens Gasunie is de nieuwe fabriek voor 97 procent klaar.

Air Products heeft Gasunie toegezegd half januari met een plan te komen voor een nieuwe onderaannemer om zo de werkzaamheden te kunnen voltooien.