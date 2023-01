Ook fysiek geplaagd Ajax beleeft na winterstop valse start; gelijkspel bij NEC

Met name de jonge Portugees Francisco Conceição, die zijn kans op de rechterflank kreeg, onderscheidde zich bij Ajax met ijverig en onbevangen spel. Hij gaf onder anderen een voorzet op maat aan Kenneth Taylor, maar de WK-ganger schoot de bal vrij hopeloos naast.

Het gaat misschien te ver om Ajax momenteel als broeinest van onrust te bestempelen, maar het loopt bij regerend landskampioen nog allesbehalve op rolletjes. Het vertrek van Daley Blind zorgde voor een nasmaak bij de achterban en ook de bestuurlijke onzekerheid maakt alles er niet beter op in Amsterdam.

Bij de club uit Nijmegen was Jasper Cillessen de grote man, die met een aantal cruciale reddingen (vooral in de slotfase) zijn handen liet spreken na het gemiste WK voetbal met het Nederlands elftal.

Ajax is net als Feyenoord, PSV en AZ direct na de winterstop tegen puntenverlies aangelopen. De ploeg van trainer Alfred Schreuder zag thuisploeg NEC na rust veerkracht tonen: 1-1.

Davy Klaassen zag in eerste instantie een volley knap worden gered door Cillessen, die ongetwijfeld gebrand was op een goed optreden in De Goffert na zijn gemiste WK. Klaassen schoot vlak voor rust wel simpel raak na een assist van Dusan Tadic.

NEC toont veerkracht

In de tweede helft gooide NEC veel de schroom van zich af. Landry Dimata tikte na 52 minuten een vrije trap van Oussama Tanane, die de bal achter de Ajax-defensie legde, simpel achter doelman Remko Pasveer.

Het spel ging daarna op en neer, waarbij met name Ajax grote kansen om zeep hielp. Jurriën Timber, Lorenzo Lucca en Klaassen kregen kansen en invallers Kian Fitz-Jim en Christian Rasmussen maakten bij de Amsterdammers hun eredivisiedebuut.

Taylor kopte nog van dichtbij over, maar met name Edson Álvarez stapte met een slecht gevoel van het veld. De Mexicaan zag bij twee enorme kopkansen in de slotfase doelman Cillessen twee keer redding brengen.

Na de nederlaag tegen PSV en de remises tegen Vitesse, FC Emmen en NEC, wacht Ajax nu al vier wedstrijden op een overwinning.