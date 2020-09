Matchwinner Roord verlaat trainingskamp Oranje met knieblessure

Jill Roord heeft vanwege een lichte knieblessure het trainingskamp van de Oranjevrouwen verlaten. De middenvelder was afgelopen vrijdag tegen Rusland (0-1) nog matchwinner. In dat duel heeft ze de kwetsuur opgelopen.

De blessure komt voor Roord op een slecht moment. Met twee hattricks op rij voor Arsenal kwam ze in grootse vorm naar Oranje en die vorm etaleerde ze ook tegen Rusland. Ze revalideert verder bij haar club.

Voor de Oranjevrouwen staat er deze week geen interland meer op het programma, maar ze zijn nog tot en met dinsdag bij elkaar in Zeist voor een korte trainingsstage. Bondscoach Sarina Wiegman roept geen vervanger op voor 56-voudig international Roord.

De winst in Rusland betekende de zevende zege op rij in de EK-kwalificatie. Estland is op 23 oktober in Groningen de volgende tegenstander en vier dagen later wacht een uitduel met Kosovo.