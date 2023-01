Slot: 'Voor ons is het heel pijnlijk dat Jens scoorde, voor hem heel mooi'

"Je komt naar Utrecht om te winnen. Als je dan gelijkspeelt, is dat toch een teleurstelling", zo laat Feyenoord-trainer Arne Slot na afloop van het treffen in Stadion Galgenwaard weten.

De 1-1 van Alireza Jahanbakhsh viel uiteindelijk in de laatste minuut van de reguliere speeltijd, maar de koploper van de eredivisie kwam zelfs nog dicht bij een zege.

"Vooral in de slotfase, toen we va-banque gingen spelen, kregen we kansen op meer", zag Slot. "Utrecht heeft zo'n 70 minuten heel veel moeten lopen en was vermoeid."

Toornstra valt op

Toch bleef het bij een gelijkspel en dat was in de ogen van Jens Toornstra terecht. Uitgerekend hij opende voor Utrecht al vroeg de score. De middenvelder kwam begin dit seizoen over van de Rotterdammers.

"Het is best wel gek, want ik ben dit seizoen misschien één keer in de 'zestien' geweest. Het is alsof het zo moest zijn", blikte Toornstra terug.