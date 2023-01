Zweedse premier: Turkije blokkeert nog altijd onze toetreding tot de NAVO

De Zweedse premier Kristersson zegt dat Turkije te veel eisen stelt aan Zweden om toe te treden tot de NAVO. Hij vertrouwt erop dat Turkije uiteindelijk akkoord zal gaan met het Zweedse NAVO-lidmaatschap, maar zijn land kan volgens hem niet voldoen aan alle voorwaarden die de Turken op tafel hebben gelegd.

Om welke voorwaarden het gaat, is niet duidelijk. De premier zei daar op een conferentie van een Zweedse defensie-denktank niets over. "Turkije bevestigt dat we gedaan hebben wat we hebben toegezegd", zei Kristersson. "Maar ze hebben ook eisen die wij niet kunnen of willen inwilligen."

Vorig jaar mei vroegen Finland en Zweden het NAVO-lidmaatschap aan, als reactie op de Russische invasie in Oekraïne. Alle NAVO-lidstaten moeten instemmen met de toetreding van de twee landen. De meeste landen hebben dat gedaan, maar Turkije ligt dwars, ondanks een akkoord dat afgelopen zomer werd gesloten tussen Turkije, Zweden en Finland.

Finland: niet zonder Zweden toetreden

Volgens Ankara bieden Finland en Zweden onderdak aan "terroristische organisaties". President Erdogan doelt daarmee op Koerdische militante bewegingen als PKK en YPG. Hij wil dat de landen tientallen "terroristen" uitleveren aan Turkije.

Het gaat dan onder meer om mensenrechtenactivisten en journalisten, maar ook om aanhangers van de Gülen-beweging. Die groep wordt door Turkije beschuldigd van de mislukte staatsgreep in Turkije in 2016. In december leverde Zweden een Turks-Koerdische man uit aan Turkije. Een andere uitlevering werd door het Zweedse hooggerechtshof geblokkeerd. Ook nam Zweden afstand van de YPG.

Finland zegt dat het niet zonder Zweden zal toetreden tot de NAVO. "We hebben het NAVO-lidmaatschap samen aangevraagd en we zullen het toetredingsproces samen doorlopen", zei minister Haavisto van Buitenlandse Zaken op de conferentie. "Zweden is onze beste vriend. Het is ook niet in het Finse belang om toe te treden zonder Zweden."