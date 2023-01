Roest zet knop om en knokt zich op fraaie slotdag naar tweede EK-titel allround

Na een spectaculaire laatste dag heeft schaatser Patrick Roest de EK allround in Hamar gewonnen. De 27-jarige Nederlander herpakte zich van de tik die Sander Eitrem hem op de 1.500 meter had uitgedeeld. In een mooi man-tegen-mangevecht op de 10.000 meter schaatste hij naar de titel.

Met de winst van Roest op de 500 meter, de eerste afstand dit weekend, dacht menig schaatsvolger al dat prolongatie van zijn Europese titel een voldongen feit was, maar op de 5.000 meter was daar gisteren opeens Eitrem. Voor eigen publiek troefde hij Roest af.

Misser op de 1.500 meter

De 1.500 meter was zondag cruciaal in de titelstrijd. Eitrem en Roest reden tegen elkaar en de Noor ging snel van start. Roest liet Eitrem niet ver wegrijden, maar op de laatste kruising ging het mis. De twee kwamen naast elkaar de bocht uit, maar de Noor had voorrang omdat hij uit de buitenbocht kwam.

