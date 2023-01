Moeilijke wissel kost Roest leiding bij EK allround, Eitrem neemt koppositie over

Sander Eitrem heeft de leiding op de EK allround overgenomen van Patrick Roest. De jonge Noor reed een ijzersterke 1.500 meter en liet, mede dankzij een lastige wissel, Roest ruim achter zich. De spanning in het allroundtoernooi was na de 5.000 meter van zaterdag helemaal terug, dankzij Eitrem. De 20-jarige Noor reed een razendsnelle vijf kilometer en versloeg daarmee Roest.

Afbeelding ter illustratie - NOS

Op de 1.500 meter waren de nummers een en twee van het klassement aan elkaar gekoppeld in de slotrit en de twee maakten er een spannende strijd van. Eitrem ging snel van start, Roest probeerde aan te haken. De 27-jarige Lekkerkerker liet Eitrem niet ver wegrijden, maar op de laatste kruising ging het mis. De twee kwamen naast elkaar de bocht uit, maar de Noor had voorrang omdat hij uit de buitenbocht kwam. Roest moest inhouden, kwam overeind en gaf vervolgens veel tijd toe. Eitrem won in 1.44,44, Roest zette 1.45,83 neer en werd nog wel tweede op de 1.500 meter. 'Niet slim gereden' "Ik rij zelf een slechte race, Eitrem een hele goede", erkende Roest na de finish. "Ik heb niet goed gereden, niet slim gereden en ik had de benen ook niet."

Bekijk de reactie van Patrick Roest na de 1.500 meter bij de EK allround. - NOS

De beslissing in het toernooi valt later zondagmiddag op de tien kilometer. Eitrem heeft in het klassement een voorsprong van 1,78 seconden, maar Roest had het afgelopen seizoen betere tien kilometers in de benen. "Ik moet een hele sterke tien kilometer rijden om de EK nog te kunnen winnen", aldus Roest, die het moeilijk vindt zijn mindere 1.500 meter snel te vergeten. "Dat gaat toch in je hoofd zitten." Hoe zat het ook alweer met de puntentelling bij een allroundtoernooi? In deze video van vorig jaar leggen we dat uit:

In deze video leggen we uit hoe de puntentelling tijdens een allroundtoernooi schaatsen in zijn werk gaat. - NOS