Politie sluit deel A9 af voor zoektocht naar vermiste hond

Agenten hebben vanochtend met meerdere auto's en een politiehelikopter gezocht naar een vermiste hond op de A9 bij Amsterdam-Zuidoost. Het hondje wordt sinds 2 januari vermist. Hij was bij het uitlaten geschrokken van vuurwerkknallen en ervandoor gegaan.

Medewerkers van de dierenambulance hebben het dier op 2 januari nog gezien, maar niet kunnen vangen. De vermissing van Teddy de Toypoedel/Shih Tzu krijgt sindsdien veel aandacht. Vrijwilligersorganisatie Dogsearch Nederland is betrokken bij de zoektocht en bekende Nederlanders als Georgina Verbaan en Anouk deelden informatie over de hond op sociale media.

Knooppunt afgesloten

Teddy werd vanochtend gezien op de A9 door zijn baasje. Het kwam echter niet tot een hereniging. "Hij was heel erg bang, zijn instinct nam het over en hij rende bij me weg. Hij herkende dus zelfs mij niet", zegt Peggy van Boxtel tegen NH Nieuws.

Knooppunt Holendrecht werd daarna korte tijd afgesloten. Agenten zochten met meerdere eenheden op de rijbaan en de politiehelikopter werd ingezet om te zoeken vanuit de lucht. Dat leverde niets op.