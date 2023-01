Rijpma-de Jong stevig aan de leiding op EK allround na zege 1.500 meter

Ze finishte in 1.56,29 en dat werd de richttijd voor Rijpma-de Jong in de slotrit. Zoals verwacht opende de Nederlandse flink sneller dan Wiklund deed in de race voor haar. In de slotronde leverde ze iets van haar voorsprong in, maar aan de finish had ze nog genoeg over om de afstandszege te pakken.

Sterke laatste ronde Groenewoud

Groenewoud reed juist een sterke laatste ronde en finishte net achter Rijpma-de Jong in 1.55,66. Daarmee verwezen de twee Nederlandse vrouwen Wiklund naar de derde plaats op de 1.500 meter.

Met alleen de 5.000 meter nog voor de boeg staat Rijpma-de Jong er goed voor in het klassement. Nummer twee Groenewoud heeft een achterstand van 10,34 seconden, Wiklund moet 12,64 goedmaken op Rijpma-de Jong.

Hoe zat het ook alweer met de puntentelling bij een allroundtoernooi? In deze video van vorig jaar leggen we dat uit: