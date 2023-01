Van Anrooij beste in Nederlandse strijd om winst in Zonhoven

Shirin van Anrooij heeft de wereldbekerwedstrijd in het Belgische Zonhoven op haar naam geschreven. Ze won solo, voor landgenotes Puck Pieterse en Fem van Empel.

De eerste niet-Nederlandse kwam in de einduitslag pas op plek acht. Die plaats was voor Kata Blanka Vas uit Hongarije.

Fem van Empel ging al vroeg in de wedstrijd twee keer hard tegen de grond. Ze gaf na afloop voor de camera's van de organisatie aan dat ze als eerste "de beruchte Kuil in wilde rijden." De Kuil is een steile zandafdaling, die ook ditmaal de scherprechter bleek te zijn. Op dat moment namen Pieterse en Van Anrooij de leiding, gevolgd door Lucinda Brand.

In de tweede ronde viel ook Pieterse. De val was zonder ernstige gevolgen, maar het gat dat de 20-jarige Van Anrooij daarna wist te slaan in het mulle zand van Zonhoven kon niet meer worden goedgemaakt door Pieterse.

Van Empel blijft leider

In het klassement om de wereldbeker blijft Fem van Empel leider, voor Pieterse en Van Anrooij.

Komend weekend staan de nationale kampioenschappen op de rol. Over twee weken rijden de rensters weer voor de wereldbeker, er wordt dan gereden in het Spaanse Benidorm.