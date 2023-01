Frustratie Van der Poel om rugpijn; hij kan Van Aert niet bijhouden in Zonhoven

"Ik kan er kort over zijn: het gaat niet zoals het moet. Mijn rug doet weer pijn. Ik kan een halve ronde op snelheid rijden, maar daarna moet ik inhouden. Dat is super frustrerend.

Van der Poel, die de twee Belgen nog wel loste en zo tweede werd, vertelde dat hij opnieuw veel pijn had gehad aan zijn rug. Daardoor kon hij zich moeilijk focussen op de cross, zo gaf de Nederlander zichtbaar emotioneel aan voor de camera van de wedstrijdorganisatie.

Tot Van der Poel opnieuw onderuit schoof in ronde drie. Toen nam Van Aert solo de leiding en pakte rap een gat van zestien seconden. Het verschil liep daarna op tot meer dan een minuut. Van der Poel kon niet veel anders doen dan met Vanthourenhout en de leider in het wereldbekerklassement, Sweeck, blijven achtervolgen.

In de eerste ronde leek het erop dat er weer een strijd zou ontstaan tussen het onvermijdelijke koppeltje Van der Poel-Van Aert. Van der Poel viel al snel, maar wist bij Van Aert te komen. Michael Vanthourenhout sloot ook aan, maar na de tweede ronde was er weer ouderwets sprake van een koplopersduo.

Shirin van Anrooij won de vrouwenwedstrijd in Zonhoven. Dat deed ze solo, voor landgenotes Puck Pieterse en Fem van Empel. De eerste niet-Nederlandse kwam in de einduitslag pas op plek acht: Kata Blanka Vas uit Hongarije.

Nederlands kampioen Lars van der Haar eindigde als zesde. In de stand om de wereldbeker blijft Sweeck leider, voor Vanthourenhout en Eli Iserbyt, die deze wedstrijd niet meedeed.

Van der Poel gaat nu in Spanje op de weg trainen. De fysiotherapeut zal eraan te pas komen om de rugklachten te verlichten. Voorlopig staat voor het WK veldrijden op zondag 5 februari alleen nog een wereldbekerwedstrijd in Benidorm (22 januari) op het programma.

Van Empel ging al vroeg in de wedstrijd twee keer hard tegen de grond. Ze gaf na afloop aan dat ze als eerste "de beruchte Kuil in wilde rijden." De Kuil is een steile zandafdaling, die ook ditmaal de scherprechter bleek te zijn. Op dat moment namen Pieterse en Van Anrooij de leiding, gevolgd door Lucinda Brand.

In de tweede ronde viel ook Pieterse. De val was zonder ernstige gevolgen, maar het gat dat de 20-jarige Van Anrooij daarna wist te slaan in het mulle zand kon niet meer worden goedgemaakt door Pieterse.

In het klassement om de wereldbeker blijft Fem van Empel leider, voor Pieterse en Van Anrooij.