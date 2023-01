Feyenoord speelt gelijk in Utrecht en loopt meteen averij op, dankzij Toornstra

Hoewel Danilo de achterstand bijna repareerde - hij raakte de lat - bleef de wedstrijd daarna verstoken van hoogtepunten. Beide ploegen imponeerden nauwelijks, alleen het opstootje pal voor rust, na een overtreding van Feyenoord-invaller Oussama Idrissi op Can Bozdogan, zorgde even voor opwinding.

Werk aan de winkel voor Slot en zijn spelers. Na bijna een uur, zonder echte mogelijkheden, had de oefenmeester genoeg gezien. Hij bracht Santiago Giménez, Wieffer en Jahanbakhsh in het veld voor Danilo, Rasmussen en Javairô Dilrosun.

Feyenoord zocht naar de gelijkmaker en had twintig minuten voor tijd bijna beet. Op aangeven van Marcus Pedersen volleerde Sebastian Szymanski in kansrijke positie over. Enkele minuten later stuitte Giménez op Utrecht-keeper Vasilis Barkas.

Douvikas raakt aluminium

In de slotfase trof de voor Dost ingevallen Anastasios Douvikas de paal namens de thuisploeg. Feyenoord bleef zo in leven en maakte daadwerkelijk de 1-1. Jahanbakhsh knalde in blessuretijd de bal tegen de touwen.

Idrissi en Orkun Kökcü misten vervolgens nog kansen op de 1-2. Een treffer van Giménez werd afgekeurd wegens buitenspel.

De Rotterdammers voorkwamen toch de tweede competitienederlaag dit seizoen, maar reden tot vreugde hadden ze niet. Utrecht zag de vijfde zege op rij in rook opgaan.