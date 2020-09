Niet alleen in de Tour, ook in Le Mans loopt Jumbo tegen zeperd aan

Het had zo'n mooi weekend voor Jumbo-topman Frits van Eerd moeten worden. De gele trui voor zijn wielerploeg in Parijs en met Racing Team Nederland in de topvijf eindigen van de 24 uur van Le Mans. Dat was de doelstelling.

Het liep echter anders. Primoz Roglic verspeelde het geel in de Tour en zelf eindigde Van Eerd - een begenadigd autocoureur - samen met Giedo van der Garde en Nyck de Vries als negentiende in Le Mans.

Van tweede plaats naar race vol pech

Van der Garde - een voormalig Formule 1-coureur - lag met Racing Team Nederland vroeg in de race knap tweede, maar technische problemen en een botsing met Ferrari wierpen de ploeg ver terug.