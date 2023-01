Marathonsensatie Brinkman wint halve marathon Egmond, Bouchikhi snelste man

Ondertussen haalde de 32-jarige Bouchikhi ogenschijnlijk moeiteloos de vrouwen een voor een in. De meervoudig Belgisch kampioen schreef de wedstrijd op z'n naam in een tijd van 1.07.30.

Andrea Deelstra was net als in 2019 de smaakmaakster van de race, die traditioneel voor een flink deel over het strand bij Egmond gaat. De 36-jarige Nederlandse nam op het strand vrij snel afstand van de rest en vergrootte haar voorsprong in de duinen.

Brinkman was vooraf bij de vrouwen de grote favoriet. De 29-jarige gepromoveerde geofysicus, die pas een jaar marathons loopt en in december weer opstartte met trainen, bleef de eerste acht kilometer op het strand in het midden van de kopgroep vanwege de harde tegenwind en brak pas in de duinen uit.

Brinkman, debutant in Egmond, finishte in 1.18.23 op de openingsklassieker van het jaar over het Noordzeestrand en door de duinen. De beste Nederlandse man was Tom Hendrikse, die achter Bouchikhi als tweede eindigde. Derde werd Khalid Choukoud.

Toch de 'killermode'

Brinkman was vooraf bang dat ze de killermode niet kon vinden. Toch was het strategie dat ze op het strand in het midden van de kopgroep bleef, zodat de rest als windscherm fungeerde. "Die harde wind was ongekend, zoiets heb ik niet eerder meegemaakt."

In de duinen duurde het nog even voordat ze samen met Jill Holterman serieus dichter bij Deelstra kwam. Holterman, die net als Deelstra volgende maand aan de marathon van Sevilla meedoet, kreeg plotseling kramp in haar kuit en strompelde naar de kant, voordat ze in rustiger tempo de race weer hervatte.

Brinkman, vol vechterslust, was niet meer te houden en haalde de tot dusver soevereine koploper Deelstra na zeventien kilometer in. Ook strategie, zegt ze. "Ik heb steeds gedacht dat ik haar voorbij kon gaan."

In april gaat Brinkman meedoen aan een grote marathon, welke wil ze nog niet zeggen, al ligt die van Rotterdam voor de hand, wat ze zelf deze week al min of meer toegaf.

Ze kijkt als professioneel hardloopster niet verder vooruit dan 11 augustus 2024, zegt ze. Dan is namelijk de olympische marathon voor vrouwen. "Plaatsing voor de Olympische Spelen is echt het doel. Ik heb al vaak het filmpje gekeken van die route, met zo'n leuk muziekje."