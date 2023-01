Drugsvondst leidt politie naar ontsnapte gevangene in Roermond

Een drugsvondst in Weert heeft afgelopen nacht geleid tot de aanhouding van een man die ontsnapt was uit de gevangenis.

Agenten gaven vannacht een stopteken aan twee mannen in een auto in Weert. Die gooiden vervolgens een zak uit het raam, waar volgens de politie waarschijnlijk harddrugs in zaten. De twee inzittenden zijn aangehouden en de middelen zijn in beslag genomen.

Inval in huis Roermond

De aanhouding leidde vervolgens naar Roermond, waar de politie een inval deed. De politie kan niet precies zeggen wat de link is tussen de mannen in de auto en het huis in Roermond. "Maar het een is het gevolg van het ander", aldus een woordvoerder.

In het huis werd een "ruime hoeveelheid" drugs gevonden. De politie weet nog niet zeker om welke middelen het gaat, dat wordt nog onderzocht. Ook lagen er contant geld en meerdere telefoons in huis. De bewoner van de woning is aangehouden.

In het huis zat ook nog een man die veroordeeld was voor een gevangenisstraf en was ontsnapt uit de penitentiaire inrichting. Hij is aangehouden en moet zijn straf van meer dan een jaar verder uitzitten. De politie kan niet zeggen wanneer de man precies ontsnapt is of uit welke gevangenis. Het is niet duidelijk voor welke vergrijpen hij is veroordeeld.