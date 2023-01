Djokovic komt na thriller tegen Korda naast Nadal

Novak Djokovic heeft het ATP-toernooi van Adelaide gewonnen. De Serviër was in een prachtige, ruim drie uur durende finale, met 6-7 (8), 7-6 (3), 6-4 te sterk voor Sebastian Korda.

Djokovic, die nu al 34 partijen op rij ongeslagen is op Australische bodem, veroverde zijn 92ste ATP-titel en kwam daarmee op gelijke hoogte met Rafael Nadal. Alleen Jimmy Connors (109), Roger Federer (103) en Ivan Lendl (94) wonnen meer titels op de ATP-tour.

Voor Korda was het de wedstrijd van de gemiste kansen. Hij liet in de eerste set zes setpunten onbenut, maar won toch de set. In set twee miste hij op 6-5 op de opslag van Djokovic een matchpoint.