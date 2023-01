Half miljoen klanten in Californië zonder stroom door noodweer

Door hevige regenbuien en harde wind zitten in Californië honderdduizenden huizen en bedrijven zonder stroom. Bewoners van het gebied zetten zich schrap voor nog meer zwaar weer.

Meer dan 540.000 huizen en bedrijven zitten nog steeds zonder stroom in Californië, blijkt uit cijfers van PowerOutage.us.

Weerkundigen waarschuwen ondertussen dat er meer regen en sneeuw naar het gebied komt.

De nationale weerdienst waarschuwt dat Californië komende week te maken krijgt met zogenoemde 'atmosferische rivieren'. Dat zijn lange stromen van met vocht verzadigde lucht, waaruit grote hoeveelheden regen en sneeuw kunnen vallen.

Stacaravan

Het eerste noodweer wordt morgen verwacht. In een groot deel van Noord- en Midden-Californië kunnen overstromingen ontstaan. In het gebied bij Sacramento wordt tot 30 centimeter regen verwacht.

Ten minste zes mensen zijn sinds het nieuwjaarsweekend omgekomen door aanhoudend noodweer in Californië, onder wie een peuter die in zich in een stacaravan bevond toen daar een boom op viel.