Loodzwaar programma koploper Feyenoord: 'Deze maand maakt hoop duidelijk'

Feyenoord was juist nog vol vertrouwen uit de, vanwege het WK, lange winterstop gekomen. Aanvoerder Orkun Kökcü zei op 23 december: "We zijn eigenlijk best wel blij met zo'n lange winterstop. Het was best pittig, maar het is goed dat we fysiek nog meer hebben kunnen investeren en aan automatismen hebben kunnen werken."

Helaas voor Feyenoord is dat niet gelukt. Sterkhouders Quinten Timber (de komende weken komt er meer duidelijkheid over zijn voetblessure) en Gernot Trauner (maanden uit de roulatie met een knieblessure) vielen onlangs weg.

"Dat Feyenoord eerste staat, vind ik knap. De concurrentie van PSV, Ajax en AZ is groot. Dus het zegt iets over de stabiliteit van Feyenoord tijdens de eerste seizoenshelft." Toch balanceert de stadionclub op een dunner koord dan de concurrenten. Dat heeft alles te maken met de smalle selectie.

Feyenoord neemt het zondag in de eredivisie op tegen FC Utrecht. De wedstrijd in Utrecht begint om 12.15 uur en is te volgen via een liveblog op NOS.nl en in de NOS-app, NOS Teletekst en via NOS Langs de Lijn op NPO Radio 1.

Slot wist dat zijn ploeg er na de winterstop meteen moet staan, met wedstrijden tegen FC Utrecht (uit), FC Groningen (uit), Ajax (thuis), FC Twente (uit), PSV (thuis), sc Heerenveen (uit) en AZ (thuis). Tussendoor treft Feyenoord nog PEC Zwolle (thuis) in de beker en NEC (thuis) in de eredivisie.

"Het is niet gebruikelijk, normaal heb je maar twee weken, maar het is wel fijn", aldus trainer Slot. "Vooral voor ons, er zijn maar weinig clubs die zoveel mutaties hebben gehad als wij, op zo'n laat moment. De wedstrijden in de eerste seizoenshelft hebben ons sterker gemaakt. En nu hebben we vier, vijf weken de tijd gehad om accenten te zetten en nieuwe ideeën uit te proberen."

Daar staat een klein voordeel tegenover. Feyenoord mag in februari dankzij zijn groepswinst de tussenronde in de Europa League overslaan. Ajax en PSV komen daarin wel in actie. "We hebben in ieder geval zelfvertrouwen opgedaan in de eerste seizoenshelft en dat nemen we mee", zei Slot over het zware programma.

Titelkandidaat

Feyenoord heeft dus wel zelfvertrouwen, maar voorlopig geen Timber en Trauner. Vooral de afwezigheid van de Oostenrijkse verdediger is een aderlating, vindt Van Hooijdonk: "Het gemis van Trauner is enorm. Dat is meteen al een tik voor zo'n pittige maand. Tegen deze teams heb je de beste spelers nodig. Zeker Feyenoord, met zo'n krappe selectie."

Als versterking op het middenveld, zeker bij afwezigheid van Timber, heeft Feyenoord Ramiz Zerrouki op het oog. Maar FC Twente wil hem deze winter niet verkopen. Slot wilde afgelopen vrijdag op de persconferentie in ieder geval niets over een eventuele transfer zeggen, want dat zou hoogstens tot "headlines" leiden.