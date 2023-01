Sabalenka grijpt elfde WTA-titel, na anderhalf jaar zonder toernooizege

Aryna Sabalenka heeft in Adelaide haar elfde WTA-titel veroverd. De nummer vijf van de wereld was in de finale met 6-3,7-6 (4) te sterk voor de 18-jarige Linda Nosková, die haar eerste finale van een WTA-toernooi speelde.

Nosková kende een opmerkelijke weg naar de finale. Ze overleefde zowel in de kwalificatie als in de kwartfinales een matchpoint en de mondiale nummer 102 won daarnaast van twee speelsters uit de toptien van de wereld: Ons Jabeur (2) en Daria Kasatkina (9).

Sabalenka, die vorig jaar drie finales haalde maar er geen een won, wisselde tegen Nosková twaalf aces af met zeven dubbele fouten en werd niet gebroken.