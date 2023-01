Tweevoudig winnares Osaka meldt zich af voor Australian Open

Naomi Osaka heeft zich afgemeld voor de Australian Open, die van 16 tot en met 30 januari in Melbourne gehouden worden. Dat meldt de organisatie van het tennistoernooi op Twitter. De toernooiwinnares van 2019 en 2021 heeft geen reden gegeven voor haar absentie.

Osaka speelde in september haar laatste toernooi op de WTA-tour. Ze haakte toen in Tokio met buikklachten af voor haar partij in de tweede ronde. Daarvoor had ze maar twee van de acht partijen gewonnen.

De Japanse tennisster liet in 2021 weten al jarenlang met depressies en angstaanvallen te kampen, waardoor ze zich in de laatste jaren al vaker terugtrok uit verschillende grandslamtoernooien. De voormalige nummer 1 van de wereld is inmiddels afgezakt naar de 42ste plaats op de wereldranglijst.

Zaterdag meldde Venus Williams zich al af. De zevenvoudig grandslamkampioene is geblesseerd geraakt op het toernooi van Auckland.