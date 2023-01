Evacuaties vanwege 'recordbrekende' overstromingen in Noordwest-Australië

In het noordwesten van Australië zijn honderden mensen geëvacueerd uit gebieden die door overstromingen geïsoleerd zijn geraakt. De Kimberley, een dunbevolkt gebied in de staat West-Australië, wordt geteisterd door de nasleep van orkaan Ellie, die zware regenval heeft veroorzaakt.

"Mensen in de Kimberley hebben te maken met een overstroming die eens in de 100 jaar voorkomt, de ergste overstroming die West-Australië in zijn geschiedenis heeft gehad", zei Stephen Dawson, minister van Noodhulpdiensten van West-Australië. "Het water is overal."

De stad Fitzroy Crossing, een gemeenschap van ongeveer 1300 mensen, is een van de zwaarst getroffen plekken. Daar moeten voorraden worden overgevlogen omdat de wegen overstroomd zijn.

Rivier op recordhoogte

Verspreid over de Kimberley, waar ongeveer 50 procent van de inwoners Aboriginal is, zijn tot nu toe 233 mensen geëvacueerd, melden de autoriteiten.

Het Australische meteorologische bureau meldde dat de regenval is afgenomen nadat het noodweer oostwaarts naar het Northern Territory was verschoven, maar waarschuwde dat de "recordbrekende overstromingen" in de Kimberley aanhielden.

De Fitzroy-rivier bereikte woensdag 15,81 meter bij Fitzroy Crossing en brak daarmee het record van 13,95 meter uit 2002.

Herstel duurt maanden

De noodhulpdiensten van de staat hebben inwoners van andere kleine gemeenschappen gewaarschuwd voor stijgend water in de regio. Eén daarvan is de badplaats Broome.

Hoewel de omvang van de overstromingsschade moeilijk in te schatten is, verwachten de autoriteiten dat het herstel maanden gaat duren. Premier Anthony Albanese heeft staatshulp toegezegd.

Extreme weersomstandigheden

Het Australische milieu verkeert in een verontrustende staat, bleek uit onderzoek deze zomer. Klimaatverandering heeft verstrekkende gevolgen voor de natuur.

"Het verwoest de leefomgeving van onze inheemse dieren en het verergert extreme weersomstandigheden die zorgen voor bosbranden en overstromingen", zei de Australische milieuminister Tanya Plibersek.

Bekijk hier de beelden van de overstromingen in West-Australië: