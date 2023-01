Wekdienst 8/1: Eredivisie-duels Feyenoord en Ajax • Interview met prins Harry

Goedemorgen! ITV en CBS zenden, naar aanleiding van zijn nieuwe boek, interviews met prins Harry uit en in de Eredivisie speelt FC Utrecht tegen koploper Feyenoord. Eerst het weer: De zon breekt zo nu en dan door en het blijft tot de avond op de meeste plaatsen droog. Het wordt maximaal 10 of 11 graden. De zuidenwind waait matig tot krachtig, kracht 4 tot 6.

Afbeelding ter illustratie - Weerplaza

Ga je de weg op? Hier vind je het overzicht van de werkzaamheden. Check hier de dienstregeling voor het spoor. Wat kun je vandaag verwachten? ITV en CBS zenden interviews met prins Harry uit, naar aanleiding van zijn nieuwe boek. De autobiografie verschijnt pas op 10 januari, maar Spaanstalige exemplaren lagen afgelopen week per ongeluk al in de boekhandel. Daardoor lekten allerlei details al uit.

In Den Haag wordt gedemonstreerd tegen het Iraanse regime. Daarbij wordt ook het neerhalen van vlucht PS752 herdacht. Het toestel werd drie jaar geleden per ongeluk door de Iraanse krijgsmacht neergehaald, waarbij alle 176 inzittenden om het leven kwamen.

Eredivisie-koploper Feyenoord komt voor het eerst na de winterstop weer in actie. De Rotterdammers spelen om 12.15 uur uit tegen FC Utrecht. Om 14.30 uur is het de beurt aan Ajax, dat in Nijmegen wordt ontvangen door NEC. De andere wedstrijden zijn SC Cambuur - FC Volendam en Excelsior - FC Groningen.

Wat heb je gemist? De Duitse politie heeft een man opgepakt die wordt verdacht van het voorbereiden van een jihadistisch gemotiveerde aanslag. De 32-jarige Iraniër werd gearresteerd in de stad Castrop-Rauxel in de deelstaat Noordrijn-Westfalen. De woning van de man is doorzocht. Volgens de politie is niet duidelijk hoever de voorbereidingen voor de aanslag waren. Ook is onbekend of er al een concreet doelwit was voor de aanval. De man zou de gifstoffen cyanide en ricine hebben geregeld om daarmee de aanslag te plegen. De autoriteiten beschouwen ricine als een biologisch wapen. Cyanide is zeer giftig, zelfs de kleinste hoeveelheid kan dodelijk zijn voor de mens. Daarom zette de politie bij de inval in de woning een groot gebied om het appartement heen uit voorzorg af.

Ander nieuws uit de nacht: Duizenden demonstranten verzamelen zich in Tel Aviv tegen nieuwe regering: De demonstranten hadden spandoeken met teksten als 'donder op' en 'Netanyahu, de minister van misdaad', verwijzend naar zijn vervolging voor corruptie.

Opnieuw explosie bij woning Nootdorp, verdachte aangehouden: De politie heeft een verdachte aangehouden. Over zijn of haar identiteit is niets bekendgemaakt.

En dan nog even dit: De Orthodoxe kerk in Oekraïne had lange tijd nauwe banden met Rusland. Na de Russische inval stappen steeds meer parochies over naar de Nieuwe Orthodoxe Kerk van Oekraïne. In de tot voor kort 'Russische' kathedraal in Kiev is ook Kerst gevierd.

De Orthodoxe Kerk in Oekraïne had lange tijd nauwe banden met Rusland. Na de Russische inval stappen steeds meer parochies over naar de Nieuwe Orthodoxe Kerk van Oekraïne. - NOS