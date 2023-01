Duitse politie pakt Iraniër op, verdacht van voorbereiden jihadistische aanslag

De Duitse politie heeft een man opgepakt die wordt verdacht van het voorbereiden van een jihadistisch gemotiveerde aanslag. De 32-jarige Iraniër werd gearresteerd in de stad Castrop-Rauxel in de deelstaat Noordrijn-Westfalen.

De woning van de man is doorzocht. Volgens de politie is niet duidelijk hoever de voorbereidingen voor de aanslag waren. Ook is onbekend of er al een concreet doelwit was voor de aanval.