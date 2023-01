Duitse politie verijdelt aanslag, 32-jarige Iraniër opgepakt

De Duitse politie heeft een man opgepakt die wordt verdacht van het voorbereiden van een jihadistisch gemotiveerde aanslag. De 32-jarige Iraniër werd gearresteerd in de stad Castrop-Rauxel in de deelstaat Noordrijn-Westfalen.

De woning van de man is doorzocht. Volgens de politie is niet duidelijk hoever de voorbereidingen voor de aanslag waren. Ook is onbekend of er al een concreet doelwit was voor de aanval.

Gif

De man zou de gifstoffen cyanide en ricine hebben geregeld om daarmee de aanslag te plegen. De autoriteiten beschouwen ricine als een biologisch wapen. Cyanide is zeer giftig, zelfs de kleinste hoeveelheid kan dodelijk zijn voor de mens. Daarom zette de politie bij de inval in de woning een groot gebied om het appartement heen uit voorzorg af.

De krant Bild schrijft dat een "bevriende geheime dienst' de Duitsers heeft getipt over de voorbereidingen voor een aanslag. Naast de Iraniër is ook een tweede verdachte aangehouden. Welke rol die had, is niet bekend.