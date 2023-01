Opnieuw explosie bij woning Nootdorp, verdachte aangehouden

In Nootdorp in de provincie Zuid-Holland is vannacht een explosie geweest bij een leegstaand rijtjeshuis. Daarbij is de woning beschadigd. Niemand raakte gewond.

De politie heeft een verdachte aangehouden. Over zijn of haar identiteit is niets bekendgemaakt. Ook is onbekend wat voor explosief er is gebruikt.

Vorige maand werd een straat in Nootdorp ook al opgeschrikt door een explosie bij een huis. De woning raakte zwaar beschadigd. Ooggetuigen zagen na de explosie twee mannen wegrennen.

Later bleek dat het explosief dat is afgegaan, bestemd was voor een andere woning in het dorp. Of er een verband is met de explosie van vannacht, is onduidelijk.