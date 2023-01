Explosie in Amsterdam-Zuid bij portiek appartementencomplex

In Amsterdam is er explosie geweest in de portiek van een appartementencomplex. Niemand raakte gewond. Op foto's is te zien dat de voordeur van het gebouw eruit is.

NH Nieuws meldt dat de politie ervan uit gaat dat iemand het explosief met opzet af heeft laten gaan. Niemand is aangehouden. De bewoners van het appartement waren thuis op het moment van de ontploffing

De politie kreeg rond 21.45 uur een melding van explosie aan de Oude-IJselstraat in de Amsterdamse Rivierenbuurt. De straat werd snel daarna afgezet.

Wat voor explosief er is gebruikt, is niet bekend. De Explosieven Verkenning van de politie kwam ter plaatse om onderzoek te doen.