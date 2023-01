Van Nistelrooij teleurgesteld na 0-0: 'Gemis Gakpo helemaal geen excuus'

Ruud van Nistelrooij zag PSV tot zijn ergernis bij de hervatting van de eredivisie punten verspelen tegen Sparta (0-0). "Het is een grote teleurstelling dat je niet wint", mopperde de coach. "De eerste tien minuten hadden we onze beste fase met kansen en mogelijkheden. Daarna zakten we te ver terug."

Sparta bleef in het Philips-stadion vrij eenvoudig op de been. "Zij verdedigden goed en compact en gaven weinig weg", analyseerde Van Nistelrooij. "Ons positiespel was niet goed genoeg. We creëerden te weinig."

Het gemis van de naar Liverpool vertrokken Cody Gakpo wilde Van Nistelrooij niet als verzachtende omstandigheid aanvoeren. "Dat is helemaal geen excuus. Dat hoor je niemand zeggen en mij zeker niet. Met de spelers die we hebben is dit een teleurstellend resultaat."

De Jong: 'Verschrikkelijk balen'

"Nog steeds hebben we genoeg kwaliteit", vindt ook spits en aanvoerder Luuk de Jong. "Het is verschrikkelijk balen. We waren goed voorbereid en hadden anders aan het jaar willen beginnen. We moeten meer kunnen brengen in zo'n wedstrijd."

Kijk hieronder naar de reactie van Luuk de Jong: