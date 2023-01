Debuutwedstrijd Gakpo eindigt gelijk, waardoor Liverpool op herhaling moet tegen Wolves

Gakpo vertrok in december voor een bedrag van ongeveer 50 miljoen euro van PSV naar Liverpool, maar speelde in afwachting van een werkvergunning nog niet voor zijn nieuwe club.

Cody Gakpo heeft in het FA Cup-duel met Wolverhampton Wanderers zijn officiële debuut mogen maken voor Liverpool. Met de oud-PSV'er 84 minuten binnen de lijnen werd het op Anfield 2-2. Door het gelijkspel in de derde ronde van het bekertoernooi moet er een replay gespeeld worden.

De bezoekers leken er zelfs heel even met de zege vandoor te gaan, maar een treffer van Toti Gomes werd wegens buitenspel afgekeurd.

Een gevaarlijke hoge bal van Gakpo viel via het hoofd van een Wolves-verdediger voor de voeten van Mohamed Salah, die 2-1 maakte. Maar Wolves had het laatste woord, Hwang Hee-chan tikte na een combinatie de 2-2 binnen.

Via Darwin Núñez, die schitterend afrondde na een mooie pass van Trent Alexander-Arnold, stond het vlak voor rust weer gelijk (1-1).

Gonçalo Guedes had Wolves in de eerste helft op voorsprong gezet, al werd hij daarbij flink geholpen door een gigantische blunder van Liverpool-keeper Alisson Becker. De Braziliaan schoof de bal zomaar in de voeten van de Portugese spits, die simpel kon scoren (0-1).

Op het moment dat de Nederlander van het veld stapte en veel applaus kreeg van het thuispubliek, was de 2-2 eindstand al bereikt.

Exit Newcastle, ploeg van 'Deadpool' stunt

Zoals altijd leverde het oudste bekertoernooi ter wereld wat verrassende uitslagen op.

Zo ging Newcastle United, de nummer drie van de Premier League, onderuit tegen Sheffield Wednesday, de nummer twee van de League One, het derde niveau in Engeland. In Sheffield werd het 2-1.

Nottingham Forest, ook actief in de Premier League, kreeg met 4-1 op de broek bij Blackpool, dat uitkomt in het Championship, het tweede niveau.

Coventry City speelt ook in het Championship en dacht een makkelijke middag tegemoet te gaan tegen Wrexham, dat op het vijfde niveau van Engeland acteert.

Het werd echter 4-3 voor de ploeg uit Wales, waarvan Hollywoodster Ryan Reynolds, bekend van films als Deadpool en het in Amsterdam opgenomen The Hitman's Bodyguard, mede-eigenaar is.