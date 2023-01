Matig PSV begint tijdperk zonder Gakpo met puntenverlies tegen Sparta

Het was echter te weinig om Sparta te verontrusten en ook de overige PSV'ers slaagden daar niet in. De man op rechts, Noni Madueke, die een week geleden nog had uitgeblonken tegen AC Milan , kon zich nauwelijks onderscheiden en spits Luuk de Jong kon zich maar zelden losmaken.

Sparta bevestigde in Eindhoven de status van subtopper. Defensief had de ploeg van coach Maurice Steijn, knap zesde in de eredivisie, de zaken goed voor elkaar, zoals al het hele seizoen. En ook offensief liet Sparta zich niet onbetuigd, een poeier van Sven Mijnans ging via via maar net naast.

Naarmate de brilstand langer op het scorebord bleef staan, namen de frustraties bij PSV toe. Een overtreding op Madueke leidde tot een opstootje dat niet zou hebben misstaan bij het WK-duel tussen Nederland en Argentinië. Xavi Simons was erbij betrokken en werd niet snel daarna vervangen, net als Joey Veerman.

Scheidsrechter Van der Eijk negeert roep om strafschop

Met Guus Til en Érick Gutiérrez bracht coach Ruud van Nistelrooij vers bloed in de ploeg en startte PSV een poging tot een slotoffensief. Met name Til had een energieke bijdrage. De VAR leek de helpende hand te bieden, na ongelukkig contact tussen Mica Pinto en Jordan Teze werd arbiter Sander van der Eijk gevraagd de beelden te bekijken.