Meer dan de helft van kinderen 9-13 jaar gepest, vaak buiten zicht van docent

Bijna zes op de tien kinderen van 9 tot 13 jaar in Nederland zijn of worden gepest. Het overgrote deel van de schoolkinderen wil in de klas meer aandacht voor het aanpakken van pesten. Ze vragen om hulp om een eind te maken aan pesten in hun omgeving of om zelf te stoppen met pesten.

Dat blijkt uit een representatief onderzoek in opdracht van het NOS Jeugdjournaal onder ruim 1000 kinderen van 9 tot 13 jaar, uitgevoerd door onderzoeksbureau No Ties.

Ruim de helft van de ondervraagde kinderen zegt slachtoffer te zijn, of te zijn geweest, van pesten. Dat liep uiteen van enkele keren per maand tot meerdere keren per week. In ruim een op de tien gevallen gebeurt of gebeurde het dagelijks.

14 procent wordt op dit moment nog steeds gepest, meestal op school. De meeste kinderen zeggen dat hun docent het niet in de gaten heeft.

Kinderen die worden gepest zijn er vooral verdrietig en boos over. Ook voelt een groot deel van hen zich er eenzaam en onzeker door.

Praten helpt

Van de meeste gepeste kinderen weten volwassenen dat ze worden gepest en in twee derde van de gevallen weten andere kinderen het. Een op de vier gepeste kinderen weet niet of andere kinderen ervan weten.

Iets minder dan de helft van de kinderen die nu nog worden gepest, praat erover met volwassenen, een derde met kinderen en volwassenen en een klein aantal alleen met andere kinderen.

Een op de vijf kinderen praat er met niemand over. Zij denken dat het niet helpt of zijn bang dat het dan erger wordt. Een kwart (vooral jongens) hoopt dat het vanzelf overgaat en anderen schamen zich ervoor.

Op de vraag of praten helpt zegt een grote meerderheid 'een beetje' of 'ja'.

Les over stoppen met pesten

Volgens pestdeskundige Tessa Kaufman van de Rijksuniversiteit Groningen weten kinderen die pesten precies hoe ze dat moeten aanpakken. Ze doen het op momenten dat de docent niet kijkt, op plekken waar die niet is of online.

Pesten neemt de vorm aan van uitschelden, buitensluiten, spullen afpakken of schoppen en slaan. Ook worden steeds meer kinderen online gepest, via sociale media of WhatsApp.

Acht op de tien kinderen willen dat er meer les wordt gegeven over het stoppen van pesten. Meer dan de helft zegt hulp nodig te hebben om pestgedrag te stoppen. De meeste kinderen denken dat erover praten en geplaagde kinderen helpen de beste oplossingen zijn tegen pestgedrag.

Tessa Kaufman: "We zien wel dat er gelukkig steeds meer tegen gedaan wordt. Effectieve anti-pestprogramma's, zoals bijvoorbeeld KiVa, PRIMA en Taakspel kunnen al veel helpen. Maar dat betekent niet dat we daar genoegen mee moeten nemen: pesten moet voor iedereen stoppen."

Morgen begint de Week Tegen Pesten 2020. Het thema is dit jaar Samen aan zet.

Het NOS Jeugdjournaal zendt vanavond een NOS Jeugdjournaal Extra uit over pesten, om ongeveer 19.20 uur op NPO Zapp.