Onverslaanbaar Go Ahead Eagles begint nieuwe jaar met zege bij Fortuna

Go Ahead Eagles is 2023 begonnen met een 2-0 zege bij Fortuna Sittard. Het was pas de tweede keer dat de ploeg uit Deventer in de eredivisie wist te winnen bij de Limburgers. De enige andere keer was in 1984.

Door de zege is Go Ahead, dat de eerste vijf wedstrijden in de eredivisie verloor, nu tien duels op rij ongeslagen. Begin september verloor de ploeg van René Hake voor het laatst, thuis tegen Feyenoord (3-4). Fortuna wist voor de derde keer op rij thuis niet tot scoren te komen.