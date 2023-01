De mislukte comeback van de Franse Gele Hesjes

De Gele Hesjes organiseerden vandaag in heel Frankrijk demonstraties. Maar de opkomst was opvallend laag. In Laon, in Noord-Frankrijk, stond welgeteld één demonstrant op de rotonde waar vier jaar geleden nog massaal Gele Hesjes samenkwamen.

In Parijs werd vandaag gedemonstreerd door enkele duizenden mensen. In andere steden - van Straatsburg in het noorden tot Nice in het zuiden - kwamen per stad maximaal een paar honderd mensen op de been. Het was een protestdag "met lage opkomst", concludeerde tv-zender BFM.

De Gele Hesjes lieten Frankrijk vier jaar geleden nog schudden op zijn grondvesten. Maandenlang gingen elk weekend soms honderdduizenden demonstranten de straat op in het hele land. Er werd geprotesteerd tegen de gestegen brandstofprijzen. In Parijs kwam het in 2018 en 2019 met grote regelmaat tot flinke rellen en gewelddadigheden. President Macron deed concessies en begon een tournee door heel Frankrijk om het contact met 'gewone' Fransen te herstellen.

Dat de opkomst vandaag zo laag was, is opvallend. Alle ingrediënten voor nieuwe acties waren namelijk aanwezig. "Ruim een derde van de Fransen is boos en meer dan de helft van de Fransen is ontevreden", zei politicoloog Brice Teinturier deze week op de radio.