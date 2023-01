Trein en trekker botsen in Staphorst, treinverkeer van en naar noorden plat

In Staphorst is een aanrijding geweest tussen een trein en een tractor. Dat gebeurde op een spoorwegovergang in de Overijsselse plaats. Niemand raakte gewond. Het treinverkeer van en naar Noord-Nederland is stilgelegd.

De aanrijding was rond 20.30 uur ter hoogte van een café in Staphorst. Zowel de trekker als de NS-intercitytrein heeft veel schade opgelopen. Ook is er volgens een woordvoerder van spoorbeheerder ProRail schade aan het spoor. Over de oorzaak van de botsing is nog niets duidelijk.

In de trein zitten nog mensen, die met een zogeheten evacuatietrein eruit worden gehaald. Dat betekent dat er naast de beschadigde trein een andere trein wordt gereden, zodat mensen daarnaar kunnen overstappen.

Door de aanrijding rijden er naar verwachting de rest van de avond geen treinen meer tussen Zwolle en Meppel. Reizigers moeten rekening houden met veel vertraging. Volgens de NS rijden er zeer beperkt bussen.