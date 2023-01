Nederlanders opgepakt na mislukte plofkraak in Duitsland

De Duitse politie heeft in de nacht van donderdag op vrijdag drie Nederlanders opgepakt vanwege een plofkraak in de gemeente Wietzendorf, in de deelstaat Nedersaksen. De drie mannen van tussen de 20 en 32 jaar oud probeerden een geldautomaat op te blazen op een camping, zo werd vandaag bekend. Hun actie mislukte.

Volgens de politie in de regio Osnabrück was de explosie niet krachtig genoeg om de geldautomaat ook daadwerkelijk op te blazen. Gealarmeerde agenten konden de drie verdachten snel vinden en begonnen een achtervolging die meer dan 200 kilometer zou duren.

Uiteindelijk werden de banden van het vluchtvoertuig beschadigd met een soort spijkermat, zodat de verdachten niet verder konden rijden en werden opgepakt. In hun auto lag nog een kleine hoeveelheid explosieven. Drie omwonenden werden daarom geëvacueerd.

Volgens de politiechef van Osnabrück zijn de plofkrakers "nietsontziend" en nemen ze elk risico. Plofkraken zijn in de regio een toenemend probleem: vorig jaar werd in Nedersaksen een recordaantal plofkraken gepleegd. Geregeld zijn Nederlanders daarbij betrokken.