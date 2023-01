Noppert is er wel een beetje klaar mee: 'Er moet over andere mensen geschreven worden'

Uiteraard werd Andries Noppert na zijn rentree onder de lat bij sc Heerenveen voor de camera's getrokken. Iedereen wilde weten hoe de Fries het contrast tussen de hitte van Qatar en de kou van Waalwijk had beleefd.

En zoals altijd was de doelman uiterst nuchter: "Ik kan wel een mooi verhaal gaan houden en zeggen dat het niet anders is, maar natuurlijk is het anders."

"Alleen qua voetbal is het niet anders, hier moet ik ook mijn ding doen en dat is ballen tegenhouden. Dat probeer ik zo goed mogelijk te doen en volgens mij was dat vandaag prima."

Dat deed hij inderdaad prima, want hij hield de nul voor zijn ploeg tegen de Waalwijkers. Etienne Vaessen, zijn collega aan de overkant, deed dat ook waardoor RKC-Heerenveen in een doelpuntloos gelijkspel eindigde.

Oranje tenue

Noppert onderscheidde zich met een knappe redding op de inzet van spits Mika Biereth, die opeens voor hem opdook. Dat deed hij overigens in een oranje tenue. Niet de keuze van Noppert zelf overigens.

"Ik ben hier geen voorstander van, dat heeft de club ook kenbaar gemaakt", zei Noppert, die geen zin had in de extra aandacht die het tenue op zou leveren. Op last van de wedstrijdleiding moest hij echter toch in het oranje aantreden.

"Ik speel het liefst in een ander tenue. Maar als het zo is, dan is het zo."