Duitsland raadt niet-essentiële reizen naar China af vanwege covid

Duitsland en Luxemburg hebben het reisadvies voor China aangepast. Ze raden niet-essentiële reizen naar het land af. Aanleiding is de coronasituatie in China.

Het Duitse ministerie van Buitenlandse Zaken wijst erop dat China te maken heeft met een hoger aantal besmettingen en een toegenomen druk op het zorgstelsel. Luxemburg volgt het Duitse advies, laat dat land in een verklaring weten.

België hanteert al langer een negatief advies voor niet-essentiële reizen naar China. Door het stopzetten van het zero-covidbeleid kent China sinds begin december een niet eerder geziene covid-golf, schrijft het ministerie van Buitenlandse Zaken in het reisadvies. "Omwille van een mogelijke overbezetting van de ziekenhuizen en het risico op gebrek aan urgente medische bijstand dat daaruit volgt, blijven niet-essentiële reizen momenteel afgeraden."

Het ministerie van Buitenlandse Zaken in Nederland heeft het advies vooralsnog niet bijgesteld. Wel waarschuwt het ministerie reizigers dat zij er rekening mee moeten houden dat de zorg in China onder grote druk staat: "Als u specifieke medische zorg nodig heeft, houd er dan rekening mee dat u die op dit moment niet in ieder ziekenhuis in China kunt krijgen."

Vanaf morgen hoeven reizigers die naar China vertrekken bij aankomst niet meer in quarantaine, hebben de Chinese autoriteiten besloten. Wel moeten ze een negatief testresultaat kunnen laten zien. De PCR-test mag maximaal 48 uur voor vertrek zijn afgenomen.

Gezamenlijke aanpak

In december liet Peking het strenge testregime en de lokale lockdowns na protesten los, wat een golf aan besmettingen veroorzaakte. Ook de binnenlandse reisbeperkingen kwamen te vervallen. Volgens het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken valt rondom Chinees Nieuwjaar op 22 januari een fors aantal extra "reisbewegingen" te verwachten. Ook die zullen het aantal besmettingen mogelijk verder doen oplopen.

Naar aanleiding van de besmettingsgolf stelden steeds meer landen reisbeperkingen in voor passagiers uit China. In Europees verband werd de voorbije week overlegd over een gezamenlijk beleid ten aanzien van reizigers uit het land.

De EU-lidstaten gaan over hun eigen grensbeheer, maar de lidstaten kwamen toch tot een akkoord over een gemeenschappelijke aanpak. Zo gaan de lidstaten passagiers op vluchten van en naar China met klem verzoeken een medisch mondkapje te dragen.

In Nederland wordt, net als in diverse andere landen, een coronatest voor passagiers van Chinese vluchten verplicht. Het kabinet kondigde gisteren aan dat de verplichting dinsdag ingaat. De maatregel is per noodverordening geregeld.