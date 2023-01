AZ beleeft teleurstellende herstart met gelijkspel tegen Vitesse

Met oefenzeges op Valencia CF en Atalanta Bergamo in december, de aankondiging van een contractverlenging tot 2025 voor trainer Pascal Jansen op de nieuwjaarsreceptie en de bekendmaking van de contractverlenging van seizoensrevelatie Tijjani Reijnders tot medio 2027 waren het goednieuwsweken voor AZ de afgelopen tijd.

Een overwinning op Vitesse bij de hervatting van de eredivisie had mooi in het rijtje gepast, maar die kwam er niet: 1-1. Vangelis Pavlidis brak in de 77ste minuut de ban voor AZ en leek daarmee een zwaarbevochten zege binnen te slepen. Vitesse-invaller Mohamed Sankoh maakte echter gelijk.

Ongelukkig debuut Mihailovic

Met debutant Djordje Mihailovic - in de zomer overgenomen, maar pas in de winter overgekomen van CF Montréal - voor de geschorste Dani de Wit op het middenveld ging AZ de strijd met Vitesse aan. De 24-jarige Amerikaan had een droomdebuut kunnen beleven als hij halverwege de eerste helft had gescoord.

Pavlidis speelde Mihailovic vrij, maar die slaagde er niet in de bal over Kjell Scherpen heen te wippen. De Vitesse-keeper redde met zijn linkerhand. Het was een spaarzaam hoogtepunt in een matige eerste helft.