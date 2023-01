Strompelend, maar vastberaden bouwt Juventus aan opmerkelijke zegereeks

Juventus heeft ook zijn tweede duel van 2023 gewonnen. De club uit Turijn worstelde zich in eigen huis langs nummer acht Udinese (1-0) en boekte zo zijn achtste competitiezege op rij, alle zonder een doelpunt te incasseren.

Juventus is bezig aan een moeizaam seizoen. Het complete bestuur is opgestapt wegens een onderzoek naar fraude en ook voetballend loopt het niet lekker. De ploeg is al uitgeschakeld in de Champions League en bivakkeerde in de competitie wekenlang rond de achtste plaats.

De ploeg weet zelden te overtuigen, maar is desondanks opgeklommen naar de top van de Serie A. Als een Oude Dame die zich strompelend, maar vastberaden voortbeweegt. Juve neemt dankzij de zege op Udinese de tweede plaats over van AC Milan, dat zondag AS Roma ontvangt.