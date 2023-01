Hond valt baasjes aan in eigen huis, doodgeschoten door politie

Een man en een vrouw zijn vanmiddag in hun huis in Rotterdam aangevallen door hun eigen hond. De situatie was zo ernstig dat het stel zich moest verschansen in een kamer.

De man raakte bij de aanval zwaargewond aan zijn hand. Omdat het niet lukte om de hond rustig te krijgen, vluchtten de man en de vrouw naar de bovenverdieping van hun huis in de Rotterdamse wijk Vreewijk. Daar belden ze het alarmnummer.

Agenten forceerden de deur. Omdat de hond nog los in de woning liep, was er een hondengeleider bij geroepen, maar vanwege de agressiviteit van het dier voelden de agenten zich genoodzaakt een taser te gebruiken. Omdat dat niet het beoogde effect had, zat er niets anders op dan de hond dood te schieten, meldt de politie.

De man is ernstig gewond naar het ziekenhuis vervoerd. Ook de vrouw, die onder het bloed zat, is ter controle naar het ziekenhuis gebracht. Het is volgens de politie nog niet duidelijk of zij gewond is geraakt.

Waarom de hond het stel aanviel, is onduidelijk. Ook kon de politie niet zeggen om wat voor ras hond het ging.