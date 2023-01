Villarreal bezorgt elf buitenlanders van Real Madrid beroerd begin van 2023

2023 is nog niet het jaar van Real Madrid. Na een moeizame 1-0 bekeroverwinning op het nietige Cacereño, uitkomend op het vierde niveau, werd zaterdag de competitie hervat met een nederlaag. Op bezoek bij Villarreal ging de nummer twee van La Liga met 2-1 onderuit. Op doel bij Villarreal stond Pepe Reina. De inmiddels 40-jarige sluitpost zat dit seizoen voornamelijk op de bank, maar is door het vertrek van Gerónimo Rulli naar Ajax in ieder geval voorlopig eerste keuze van trainer Quique Setién. Reina is een van de oudste spelers ooit in de Spaanse profcompetitie, maar is nog ver verwijderd van het record van Harry Lowe. De Engelsman speelde in 1935 op 48-jarige leeftijd nog een duel namens Donostia, nu bekend als Real Sociedad.

Pepe Reina viert de zege op Real - Reuters

Bij Real stond er opvallend genoeg geen enkele Spanjaard in de basisopstelling van coach Carlo Ancelotti, een unicum in de bijna 120-jarige clubgeschiedenis. Vinícius Júnior, Éder Militão en Federico Valverde hebben wel een Spaans paspoort, maar werden geboren in Brazilië en Uruguay, de landen die ze ook internationaal vertegenwoordigen. Villarreal sterker Villarreal was in de eerste helft de bovenliggende partij, alleen leverde dat geen treffer op. Vlak na rust kwam die verdiende voorsprong er alsnog. Na slordig balverlies van Ferland Mendy vond Gerard Moreno de vrijgelaten Yéremi Pino, die zijn schot via Thibaut Courtois en Mendy het doel in zag vliegen (1-0). Een handsbal van Juan Foyth leverde Real een strafschop op. Karim Benzema ging achter de bal staan en stuurde veteraan Reina de verkeerde kant op: 1-1.

Afbeelding ter illustratie - Reuters