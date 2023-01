Handballers ook in laatste oefenduel voor WK onderuit, Tsjechen te sterk

De Nederlandse handbalmannen hebben hun trainingsweek in Frankrijk afgesloten met een oefennederlaag tegen Tsjechië. In Le Mans werd het 30-33.

Woensdag verloor Nederland met ruime cijfers (43-32) van olympisch kampioen Frankrijk, Tjsechië verloor van Egypte. Veel spelers die tegen de Fransen minuten kregen, werden nu door bondscoach Staffan Olsson in de eerste helft gespaard.

Die keuze zorgde er wel voor dat Oranje na de eerste dertig minuten tegen een achterstand van vijf doelpunten aankeek. Met het inbrengen van wat meer ervaren krachten ging het na rust een stuk beter.

Toch nog spannend

Met nog vijftien minuten te spelen bracht Kay Smits het gat terug naar een doelpunt, maar toch wisten de Tsjechen weer afstand te nemen.

Oranje deed in Frankrijk mee aan een vierlandentoernooi ter voorbereiding op het WK van volgende week in Polen en Zweden. De Fransen strijden later vanavond tegen Egypte om toernooiwinst.