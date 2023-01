Energie afnemen tegen inkoopprijs kan voordelig zijn maar ook risicovol

Een aantal kleinere energiebedrijven biedt dynamische contracten aan. Naast de actuele prijzen voor gas en elektriciteit vragen ze een vergoeding voor de administratieve kosten en het in stand houden van de app die klanten inzicht geeft in de actuele gas- en elektriciteitsprijzen. Vorig jaar hadden volgens de Vereniging van Dynamische Energieleveranciers (VvDE) zo'n 200.000 huishoudens een dynamisch contract.

"Het aantal klanten is de afgelopen maanden fors gestegen, ik denk dat het inmiddels richting de 300.000 gaat," vertelt Auke Ferwerda, voorzitter van de VvDE. De bedrijven profiteren van het sentiment bij veel mensen dat ze te veel betalen.

Grote energiebedrijven moeten dynamische contracten gaan aanbieden

Ook de grote energiebedrijven moeten op termijn zo'n dynamisch contract gaan aanbieden als de klant hier om vraagt. Dat staat in de nieuwe Energiewet van minister Jetten die op dit moment bij de Raad van State ligt voor advies. Dynamische energiecontracten kunnen ook helpen om problemen op het elektriciteitsnet te verkleinen.

Op veel plaatsen is het te druk op het elektriciteitsnet. Door bij een overschot en lage prijzen gebruik te stimuleren en bij een tekort gebruik af te remmen, kunnen de problemen verminderen. De grote energiebedrijven zijn nog niet erg enthousiast, zij gaan ervan uit dat mensen nu vooral op zoek zijn naar zekerheid over hun energiekosten.

Prijs op gas en elektriciteitsbeurs varieert enorm

Mensen met een vast of variabel tarief betalen een gemiddeld bedrag voor gas en elektriciteit, maar de prijzen op de internationale gas- en elektriciteitsbeurzen in Amsterdam vliegen dagelijks alle kanten op. Met name elektriciteit is op het ene moment van de dag heel duur, terwijl op het andere moment de prijs bijna nul of zelfs negatief is.

Bij een storm op zondagmiddag is er een overschot aan elektriciteit uit wind op zee en is er nauwelijks afname door de industrie. Dan krijgt de afnemer betaald in plaats van de producent. Om 18.00 uur in de winter als iedereen thuiskomt en gaat koken, maar er geen energie uit zon en wind is, gaan de prijzen juist omhoog.