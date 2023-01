Amerikaanse bank ontslaat topman vanwege plassen over medereiziger

Het Amerikaanse bankconcern Wells Fargo heeft een topman van zijn Indiase afdeling ontslagen, omdat hij op een Air India-vlucht van New York naar Delhi over een medereiziger zou hebben geplast. Het incident gebeurde eind november.

Het gaat om Shankar Mishra (34), die vicepresident was van de Indiase tak van Wells Fargo, een van de grootste banken ter wereld. Hij zou op de vlucht dronken zijn geweest, zijn broek hebben geopend en over de medepassagier van 72 jaar oud hebben geürineerd. Het nieuws kwam onlangs naar buiten via een Indiase krant, die de klacht van de vrouw publiceerde. Mishra is inmiddels ook opgepakt.

Geen andere plaats

De vrouw zegt in de klacht dat ze na het incident had gevraagd om een andere plaats, maar dat die volgens het vliegtuigpersoneel niet beschikbaar was. Van medereizigers had ze naar eigen zeggen echter begrepen dat er in de duurdere first class nog plaatsen vrij waren.

Volgens de vrouw barstte de man, toen hij weer enigszins nuchter was, in tranen uit en smeekte hij haar om vooral geen klacht in te dienen. Zijn advocaat stelt dat hij de zaak voor 15.000 roepies (170 euro) heeft geschikt met de vrouw en haar heeft gecompenseerd. Of dat ook echt zo is, is onduidelijk.

De politie had een aanhoudingsbevel tegen Mishra uitgevaardigd, zo meldt NDTV, maar de man was spoorloos en had zijn telefoon uitgeschakeld. Agenten konden hem uiteindelijk vinden doordat hij zijn creditcard gebruikte in de stad Bangalore. Ook communiceerde hij via sociale media met vrienden.

Kritiek op luchtvaartmaatschappij

Het handelen van Air India kan in India rekenen op veel kritiek, onder meer van de Indiase luchtvaarttoezichthouder. Die vindt dat het bedrijf veel te laat melding heeft gemaakt van het incident.

Het bedrijf onderzoekt de gang van zaken en heeft een piloot en vier cabinemedewerkers op non-actief gesteld gedurende het onderzoek. Topman Wilson van Air India erkent in een verklaring dat het de zaken beter had kunnen doen, "zowel in de lucht als op de grond", en belooft beterschap. Ook onderzoekt het bedrijf zijn alcoholbeleid op vluchten.

De oud-werkgever van Mishra, Wells Fargo, zegt dat de bank "de hoogste standaarden" heeft als het gaat om professioneel en persoonlijk gedrag. "We vinden deze aantijgingen zeer verontrustend", zegt het bedrijf.