Man (69) zwaargewond bij schietpartij in Rotterdam

Bij een schietpartij in de Rotterdamse wijk Kralingen is vanmiddag een 69-jarige Rotterdammer zwaargewond geraakt. Twee verdachten zijn nog voortvluchtig.

Een omstander bracht het slachtoffer naar een vestiging van het IJsselland Ziekenhuis, iets verderop. Daar bleek dat de verwondingen zo ernstig waren dat de man overgebracht moest worden naar het Erasmus MC, meldt Rijnmond.

De politie zegt dat de eerste melding van de schietpartij vanmiddag rond 14.30 uur was - en dat er meerdere schoten gehoord zijn op een parkeerplaats aan de Hoge Filterweg. Omstanders zeiden tegen de politie dat er twee verdachten vandoor waren gegaan in een witte auto. De politie is nog naar hen op zoek.



De aanleiding voor de schietpartij is onbekend. Er wordt sporenonderzoek gedaan.